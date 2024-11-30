فتاة ملقاة في النيل وآخر جسده ممزق بكفر شكر

شهد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية جريمتي قتل خلال هذا الأسبوع كانا بدافع الشرف راحت ضحيتها فتاة عشرينية تم العثور على جثتها ملقاة في نهر النيل؛ وبسبب الشرف أيضًا لقى عامل مصرعه على يد شقيقتين بعدما مزقا جسده بالسكين، ونجحت أجهزة الأمن في حل لغز القضيتين وإلقاء القبض على المتهمين.

الأب وابنه وراء إلقاء ابنته في النيل

وكانت تفاصيل تلك الجريمة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية غموض العثور على جثة فتاة في نهر النيل بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية؛ يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء كفر شكر في محافظة القليوبية.

توصلت تحريات المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي جلبابًا نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر مع وجود شال حول الرقبة، مبينًا آثار خنق.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها وشقيقه بسبب ارتباط المجني عليها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، إذ قاما بقتلها خنقا وطعنها بالرقبة وإلقاء جثتها في نهر النيل.

وبتقنين الإجراءات، تمكن النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبدالحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني مباحث المباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة دفاعا عن الشرف.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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شهد مركز كفر شكر أيضًا حادثًا مأساويًا، بعدما نشبت مشاجرة عائلية بين شقيقين وأحد أقاربهما انتهت بجريمة قتل هزت الأجواء، بعدما دفعهما الغضب إلى الانتقام لما اعتبراه «خيانة لا تُغتفر»، بعدما اكتشف الشقيقان أن قريبًا لهما على علاقة غير شرعية بوالدتهما.

المواجهة كانت محتدمة، بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، لكن سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، استخدم خلالها الشقيقان سلاحًا أبيض، لينتهي الأمر بجثة هامدة لرجل ثلاثيني، سقط غارقًا في دمائه، وسط حالة من الصدمة والذهول بين الحاضرين.

التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، أكدت أن الشقيقين أقدما على قتل قريبهم بدافع الانتقام بعد أن واجهوه بعلاقته المحرمة التي تربطه مع والدتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في القبض على المتهمين خلال ساعات، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، مع تحرير محضر بالواقعة لإحالتها إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال التشريح.