اليوم.. مؤتمر صحفي لقائمة هاني أبو ريدة استعدادا لانتخابات اتحاد الكرة

تعقد قائمة المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والمرشح لرئاسة اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت، بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

اجتماعات قائمة هاني أبو ريدة

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة اليوم السبت قبل المؤتمر الصحفي.

قائمة هاني أبو ريدة

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.

رفض الطعون ضد قائمة هاني أبو ريدة

قامت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر، بإغلاق باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا يوم الأحد الماضي.

وانتهت اللجنة القضائية من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وكشف مصدر باللجنة لـ"البوابة نيوز" أنه تم رفض كافة الطعون المقدمة ضد المهندس هاني أبوريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية وبدون أي سند قانوني، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كافة المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم ١٠ ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات قادمة.