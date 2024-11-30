الصحة تنشر تفاصيل مرض الالتهاب الرئوي وأشكاله وطرق انتقاله.. وأطباء يوضحون ارتفاع نسبة وفيات مرضاه وأعراضه وطرق الوقاية منه

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، منشورا توعويا عن الالتهاب الرئوي، فهو عدوى تصيب الرئتين نتيجة تعرض الشخص لعوامل معدية، مثل الفيروسات، الجراثيم، والفطريات.

يعتبر الالتهاب الرئوي من أخطر الأمراض التنفسية التي تهدد صحة الجهاز التنفسي، خاصةً عند الأطفال وكبار السن، فهو عبارة عن خلل في الحويصلات الرئوية، التي تمتلئ بسائل صديدي، يؤدي إلى صعوبة انتقال الأكسجين من الحويصلات إلى الأوعية الدموية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

أشكال الالتهاب الرئوي

وأوضحت، أن للالتهاب الرئوي شكلين هما: "الالتهاب فص واحد أو جزء من الفص وتسمى الحالة Lobar Pneumonia- الالتهاب أجزاء من الرئتين وتسمى الحالة Bronchopneumonia".

انتقال عدوى الالتهاب الرئوي

وأكدت الوزارة، أن فرصة نقل العدوى للالتهاب الرئوي البكتيري ضعيفة لأن الالتهاب يكون عميقا في الرئتين، أما بالنسبة للالتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب اللانوعي فإن فرصة العدوى تكون أكثر.

ينتقل المرض باستنشاق الهواء الملوث بالجراثيم من عطس أو سعال شخص مصاب، أو من استعمال أدوات المائدة الخاص بشخص مصاب بالالتهاب الرئوي، ومن أبرز المسببات، استخدام وقود مثل الخشب والفحم لأغراض الطهي أو التدفئة.

كذلك ينتقل المرض عن طريق التدخين السلبي، فهو يمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال، إذ يتعرضون للأضرار الناجمة عن دخان السجائر المنبعث من آبائهم وأمهاتهم أو من الأشخاص المحيطين بهم.

أنواع الالتهاب الرئوي

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، مدير مستشفى صدر العباسية سابقا، إن هناك 3 أنواع رئيسية للالتهاب الرئوي، هي: "الفيروسي، والبكتيري، والفطري"، فضلا عن الالتهاب المناخي الذي ينتج بسبب التلوث المناخي، موضحًا أن جميع أنواعه خطيرة، فإن العدوى بمرض الالتهاب الرئوي تكون بسبب استنشاق الرذاذ من الجو.

ارتفاع نسب وفيات الالتهاب الرئوي

يضيف «عبد المجيد»، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن الالتهاب الرئوي يعد أحد الأمراض الشديدة التي تسبب الوفاة بنسب عالية، مشيرا إلى أن أغلب حالات الوفاة بسبب الالتهاب الرئوي تكون لكبار السن أو الأطفال.

أعراض الالتهاب الرئوي

كما يوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أعراض الالتهاب الرئوي تشمل ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال- التشوش الذهني- السعال البلغم- الإرهاق- الحمى- والتعرق- الغثيان- القيئ- ضيق النفس"، وقد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع، أو قد تصيبهم، الحمى، صعوبة في التنفس، رفض الرضاعة.

ويتابع «بدران»، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن الالتهاب الرئوي يقتل 285 من البشر كل ساعة، وهو عدوى شائعة جدًا يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يمكن أن تمتلئ فيه إحدى الرئتين أو كلتيهما بالسوائل أو البلغم، وهو المخاط الذي يتشكل في الرئتين".

ويشير إلى أن هناك ما يقرب من 150 مليون حالة جديدة من حالات الالتهاب الرئوي سنويًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يسبب دخول حوالي 10-20 مليون حالة إلى المستشفى.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

ويؤكد، أنه من ضمن طرق الوقاية النظافة والابتعاد عن مهيجات الرئة مثل الغبار والأبخرة والاهتمام بغسل اليدين، والتغذية الجيدة، وتعزيز المناعة بالنوم الجيد وممارسة الرياضة، وارتداء الكمامة حال التواجد فى أماكن مزدحمة، أو مع المرضى، والحصول على اللقاحات المتاحة مثل لقاح الإنفلونزا و لقاح كورونا، كما تتوفر تطعيمات للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي.