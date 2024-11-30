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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وفاة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق

البوابة نيوز
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توفي منذ قليل المستشار الدكتورجودت محمد الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، حيث أعلن أحمد جودت الملط، وفاة والده المستشار الدكتورجودت محمد الملط، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل.. وسنوافيكم بتفاصيل الجنازة فور ورودها.

 

سيرة ذاتية

حصل الملط على ليسانس حقوق عام 56 بتقدير جيد جداً من جامعة الإسكندرية وعلى الدكتوراه فى الحقوق عام 1967.

 

والتحق بالسلك القضائى بمجلس الدولة عام 1956 وعين قاضياً لمحكمة الإدارة العليا عام 1985 ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة عام 1986، فرئيسا لإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية عام 1988ورئيساً للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة والإسكندرية عام 1990.

 

 تدرج فى مختلف المناصب حتى عُين رئيس لمجلس الدولة عام 1998 وأحيل للتقاعد عام 1999.

 

ومن مؤلفاته: "المسئولية التأديبية للموظف العام" وقام بإعداد أول موسوعة فى التشريعات للقوانين والمراسم والأنظمة والقرارات.

 

 