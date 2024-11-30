"Moana 2" يحقق رقما قياسيا في السينمات الأمريكية

تمكن الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، من تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة عيد الشكر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 109.6 مليون دولار، جمع منها 85.5 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و24.1 مليونا في السوق الأجنبية. وبهذه الحصيلة يصبح “Moana 2” الأعلى حصدًا للإيرادات خلال عطلة عيد الشكر. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

ومن المتوقع أن يجمع فيلم "Moana 2"، الذي تم تطويره في الأصل كعرض تلفزيوني لـصالح "ديزني بلس" قبل أن يتم تحويله إلى فيلم سينمائي، ما لا يقل عن 175 مليون دولار خلال أول خمسة أيام من عرضه في دور العرض.

وإذا حقق الفيلم هذه التقديرات العالية، فسوف يحطم بسهولة الأرقام القياسية بأكبر حصيلة في عيد الشكر على الإطلاق، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة التي حققها فيلم "Frozen 2" (125 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة الأولى) وفيلم "The Hunger Games: Catching Fire" لعام 2013 (109 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة).

بعد تلقيها رسالة من أقاربها في أوقيانوسيا، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.