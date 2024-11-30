الأهلي ينتظر عرضا من الوداد المغربي لرحيل رضا سليم

ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوداد المغربي للحصول على خدمات المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي في ظل رغبة الأهلي في بيع أو إعارة اللاعب الذي اصبح خارج حسابات مارسيل كولر في الفترة الأخيرة.

ويعاني رضا سليم من تجاهل تام من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في الفترة الاخيرة لعدم المشاركة في المباريات كما دخل في أزمة بعد مباراة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال بسبب عدم المشاركة.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر طلب من إدارة الأهلي رحيل رضا سليم في الميركاتو الشتوي على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد لتدعيم خط الهجوم.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد يرغب في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة وأن هناك رغبة لدى مسئولي النادي للتعاقد مع رضا سليم من النادي الاهلي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقالت التقارير أن رضا سليم يعتبر أحد أهداف نادي الوداد في الميركاتو الشتوي ومن المنتظر أن يتم تقديم عرض للنادي الأهلي خلال أيام لضم اللاعب المغربي.

وشدد المصدر على أن مسئولي نادي الوداد المغربي تواصلوا في الفتر الأخيرة مع رضا سليم الذي رحب بالانتقال للفريق البيضاوي ولكن الأمر في يد مسئولي النادي الأهلي لارتباط اللاعب بعقد ساري مع النادي.

عقد رضا سليم مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي في أغسطس 2023 التعاقد مع المغربي رضا سليم، مهاجم فريق الجيش الملكي المغربي لمدة 4 مواسم مع إمكانية إضافة موسم أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وكلفت صفقة رضا سليم، النادي الأهلي حوالي 2 مليون و100 ألف دولا على أربع اقساط، حيث سيتقاضى اللاعب راتبا بقيمة 700 ألف دولار للموسم الواحد بالإضافة إلى زيادة سنوية بقيمة 100 ألف دولار حتى نهاية عقده عام 2027.

مشوار رضا سليم مع الأهلي

وشارك رضا سليم مع الأهلي في 41 مباراة فقط خلال الموسم الماضي والحالي معظمها كبديل تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3 ولكنه اصبح خارج حسابات مارسيل كولر الذي طلب رحيله والتعاقد مع مهاجم أو جناح سوبر في الميركاتو الشتوي المقبل.