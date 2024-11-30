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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقر  سعر الدولار أمام الجنيه، داخل السوق الرسمي، بعد إغلاق العمل بالجهاز المصرفي مع تطبيق العطلة الأسبوعية.
 

وسجل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو  49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
 

وبلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات و 49.53 جنيه للشراء و 49.63 جنيه للبيع في بنوك " مصر، التنمية الصناعية.
 

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، QNB،كريدي أجريكول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،البركة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإسكندرية، المصرف المتحد، سايب" و 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك  " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه في بنكي " الأهلي المتحد،قناة السويس" و 49.66 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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