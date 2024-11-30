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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية

مسيرة
مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم/ السبت/ أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الروسية دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، كما تم تدمير8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود.

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