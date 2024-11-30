الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة بقيمة 385 مليون دولار لتايوان

أعلن البنتاجون اليوم /السبت/ أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لقطع غيار لطائرات اف-16 ورادارات لتايوان مقابل نحو 385 مليون دولار.

ونقلت شبكة يو إس إن نيوز الأمريكية عن البنتاجون القول" إن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لتايوان أنظمة اتصالات لاسلكية آمنة والدعم الفني لها بقيمة 65 مليون دولار".

وأوضحت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاجون أن الصفقة تتألف أيضا من 320 مليون دولار من قطع الغيار والدعم لمقاتلات إف-16 وأجهزة الرادار الممسوحة إلكترونيا والمعدات ذات الصلة.

وبدورها، أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى إنها تتوقع أن "تدخل المبيعات حيز التنفيذ" في غضون شهر وأن المعدات ستساعد في الحفاظ على جاهزية أسطول إف-16 و"بناء قوة دفاعية موثوقة".

وأضافت في بيان "ستستمر تايوان والولايات المتحدة في تعزيز شراكتهما الأمنية والعمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة محتملة لبيع الأسلحة بقيمة 2 مليار دولار لتايوان، بما في ذلك تسليم نظام صاروخي دفاع جوي متقدم تم اختباره في أوكرانيا لأول مرة إلى الجزيرة".