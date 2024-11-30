سيناتور أمريكي: ترامب يرغب في الوصول لاتفاق حول غزة قبل تنصيبه رئيسا

كشف السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يرغب في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المختطفين في قطاع غزة "قبل تنصيبه" بشكل رسمي في يناير المقبل.

وأوضح السيناتور الجمهوري في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم /السبت/، أن أن ترامب يرغب في سرعة الوصول إلى اتفاق بشأن غزة والمختطفين "حتى يتمكن من التركيز على أهداف سياسته الخارجية الرئيسية في المنطقة، مثل التطبيع الإسرائيلي السعودي والتحالف الإقليمي ضد إيران.

وأضاف أن أي اتفاق للتطبيع بين السعودية وإسرائيل يجب أن يتضمن عنصرا فلسطينيا، معتبرا أن أفضل سياسة ضد حماس ليست إعادة احتلال غزة، بل إصلاح المجتمع الفلسطيني، والدول العربية هي الوحيدة القادرة على فعل ذلك.

