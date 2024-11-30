مصرع 9 أشخاص ونزوح أكثر من 13 ألف آخرين بسبب الفيضانات في جنوب تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية مصرع 9 أشخاص ونزوح أكثر من 13 ألف شخص؛ بسبب الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب البلاد.

وأوضحت وكالة الحد من آثار الكوارث التايلاندية - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن "الفيضانات التي ضربت ثماني مقاطعات في جنوب البلاد أضرت بـ 553 ألفا و921 أسرة وراح ضحيتها تسعة أشخاص؛ ما دفع السلطات إلى حشد المساعدة العاجلة".

وأضافت الوكالة أن أكثر من 13 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والانتقال للعيش في المراكز المؤقتة التي أقيمت في المدارس والمعابد.

ونشرت الحكومة التايلاندية فرق إنقاذ لتقديم المساعدة للسكان المتضررين وخصصت 1.7 مليون دولار أمريكي كحزمة إغاثية من الفيضانات لكل مقاطعة متضررة.

يأتي ذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند من أنه من المتوقع أن يتواصل الهطول الغزير للأمطار على مدار الأسبوع المقبل على بعض المناطق في جنوب البلاد.

وفي ماليزيا المجاورة، تسببت الأمطار الغزيرة أيضا في مصرع أربعة أشخاص على الأقل ونزوح ما لا يقل عن 80 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة هذا الأسبوع، وذلك حسبما أفاد مسؤولو وكالة إدارة الكوارث.