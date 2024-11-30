اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجات.