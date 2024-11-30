أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 740 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 740 ألفا و400 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" - "أن الجيش الروسي خسر، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1740 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و463 دبابة و19 ألفا و355 مركبات مدرعة و20 ألفا و909 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1019 من أنظمة الدفاع الجوي و2851 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و617 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و30 ألفا و431 من المركبات وخزانات الوقود، و19 ألفا و792 طائرة بدون طيار".

