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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير التعليم اللبناني: نتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس حلبي
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 أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس حلبي، أن بلاده تتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.
وقال حلبي - في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم /السبت/ - "إن العدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب في دمار كبير للبنية التحتية في قطاع التعليم، وحرم أكثر من 500 ألف تلميذ من الذهاب إلى مدارسهم وشرد نحو 40 ألف معلم".
وأعرب عن أمله في عودة جميع الطلاب في لبنان إلى التعليم الحضوري.. مؤكدا أن وزارته ستبدأ في عودة التعليم الحضوري في كافة أنحاء البلاد فور تحسن الأوضاع.

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