جنرال أمريكي يصل إلى لبنان لرئاسة لجنة الإشراف على تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ ليشغل منصب الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية.

وأوضحت القيادة المركزية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن الولايات المتحدة ستترأس آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، التي ستضم القوات المسلحة اللبنانية، والقوات الإسرائيلية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا".

ويساعد هذا الفريق في مراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

ومن شأن الاتفاق على وقف إطلاق النار، السماح لسكان لبنان وإسرائيل بالبدء في العودة إلى منازلهم في المناطق الحدودية التي دمرها القتال على مدى 14 شهرا.