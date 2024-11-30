استشهاد 12 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي "الرمال" وسط مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /السبت/ أن فلسطينيا استشهد برصاص أطلقتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في "جباليا النزلة" شمال قطاع غزة، كما استشهد أربعة مواطنين، بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي، في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على طريق "صلاح الدين" في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و70 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.