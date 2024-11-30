ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 12 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي "الرمال" وسط مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /السبت/ أن فلسطينيا استشهد برصاص أطلقتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في "جباليا النزلة" شمال قطاع غزة، كما استشهد أربعة مواطنين، بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي، في قصف الاحتلال لمركبة مدنية على طريق "صلاح الدين" في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس جنوب القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و363 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و70 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي الرمال غزة