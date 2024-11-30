تشاهدون اليوم.. كلاسيكو ألمانيا ونهائي كأس ليبرتادوريس

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى ديربي لندن الصغير بين أرسنال مع وست هام في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد × ليستر سيتي – الخامسة مساء –beIN Sports HD Xtra 2

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء

نوتينجهام فورست × إيبسويتش تاون الخامسة مساء beIN Sports HD Xtra 1

وولفرهامبتون × بورنموث – الخامسة مساء

وست هام يونايتد × أرسنال – السابعة والنصف مساء –beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس × ليجانيس – الخامسة والربع مساء

إسبانيول × سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء

بلد الوليد × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × مونزا – الرابعة مساء

ميلان × إمبولى – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × فينيزيا – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج × بوخوم – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد بريست × ستراسبورج – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان × نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد × التعاون – الثالثة والنصف عصرا

الاتفاق × الاتحاد – الرابعة والنصف مساء

الشباب × الهلال – السابعة مساء – على قناة SSC HD

موعد نهائي كأس ليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو × بوتافوجو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4