العثور على جثة شخص مصاب بثلاث طلقات نارية في ظروف غامضة الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض مقتل شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بطريق الواقع بين قرية العزب وعزبة عاشور بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم تفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بعثور الأهالي على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، مقتول بطلق ناري.



على الفور انتقل ضباط مركز شرطة مركز الفيوم وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير مباحث المديرية اللواء أحمد العربي، والعميد حسن عبدالغفار رئيس مباحث المديرية وقادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز بأن الجثة لشخص يدعى"حسن . ح " 55 عاما ومقيم بقرية السنباط التابعة لدائرة المركز، مصاب بثلاثة طلقات نارية أودت بحياته خلال ال24 ساعة الماضية، وعليه تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.