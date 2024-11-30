وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الأخيرة في إدلب وحلب

تلقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ،اليوم السبت، تم خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في شمال سوريا، وخاصة في إدلب وحلب.

واستمع عبد العاطي خلال الاتصال إلى تقييم وزير الخارجية السوري للأوضاع المتلاحقة في المنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ تجاه هذه التطورات، مؤكدًا على الموقف الثابت لمصر في دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية دورها في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذلك في استعادة سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها.