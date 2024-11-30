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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره البنك الأهلى في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز “داوري نايل” .

وكان الأهلي حقق الفوز على استاد ابيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في  الخامسة مساء غدا الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي .

غياب وسام أبو علي

يواصل الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الأهلي الغياب عن صفوف الفريق في مباراة البنك الأهلي بالدوري حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده وأبعدته عن مباراة الأحمر أمام الاتحاد السكندري في الدوري ومباراة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.
وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي حاجته للتأهيل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم.

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