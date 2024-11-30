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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارات جوية تستهدف عدة أحياء في حلب

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلاعن إعلام سوري، اليوم السبت، بأن شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية أستهدفت عدة أحياء في حلب.

وفي السياق ذاته، أغلق الجيش السوري، اليوم ، جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب، حسبما أفادت مصادر عسكرية لوكالة "رويترز".

من جهته، أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص وسط سوريا، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية على الشريط الحدودي السوري اللبناني في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

كما أفادت مصادر عسكرية سورية لوكالة "رويترز"، بأن دمشق تتوقع وصول شحنات جديدة من العتاد العسكري الروسي إلى قاعدة حميميم الجوية في غضون 72 ساعة. وأوضحت المصادر أن دمشق تلقت وعدًا بتقديم المزيد من الدعم العسكري الروسي لمساعدة الجيش السوري في مواجهة محاولات المسلحين السيطرة على مدينة حلب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه الفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب. وذكرت الوزارة في بيان لها أن القوات السورية تتعامل مع الهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطائرات المُسيرة، بينما تعتمد الفصائل المسلحة على مجموعات كبيرة من العناصر.

الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية حلب مدينة حلب الجيش السوري