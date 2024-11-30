اليوم.. وزير الشباب يشهد نهائي دوري مراكز الشباب القانوني لقري حياة كريمة في البحيرة

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نهائي دوري مراكز الشباب القانوني لقري حياة كريمة، وتوزيع الجوائز والميداليات لأصحاب المركزين الاول والثاني، وذلك بمركز شباب جواد حسني بأبو حمص.



كما سيتوجهان عقب توزيع الجوائز إلى مركز شباب الحجانية بمركز دمنهور لتفقد الأنشطة الموجودة بالمركز ضمن مبادرة بداية.

إنشاء وتطوير 168 مركز شباب بقرى حياة كريمة بالبحيرة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الرياضية والشبابية الجديدة تحقيقا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متكامله لدعم الشباب بالقرى الاكثر إحتياجا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،والتى أسفرت خلال الفترة الماضية عن إنشاء وتجديد 168 مركز شباب منها إقامة 55 مركز شباب، وإعادة تطوير ورفع كفاءة 113 مركز شباب آخر.



وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أنه تم تنفيذ 350 مشروعا بتكلفة 288 مليون جنيه يستفيد منه أكثر من 2مليون شاب وفتاة بالإضافة إلى إقامة 35 مشروعا تم تنفيذه بنظام حق الانتفاع بتكلفة نحو 60 مليون جنيه.



ولفت إلى أن المشروعات الرياضية الجديدة تضم مراكز شباب مجهزة وكذلك ملاعب قانونية وحمامات سباحة إلى جانب تطوير البنية التحتية لعدد من المنشآت الرياضية بالمراكز المختلفة خاصة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.