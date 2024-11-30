اليوم.. محاكمة الإعلامي تامر أمين بتهمة سب وقذف رضا عبدالعال

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، دعوى مرفوعة من الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة السب والقذف، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه على القناة.

بدأت القضية عندما تقدم رضا عبد العال ببلاغ ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين، متهمًا إياهما بالسب والقذف في برنامج "النهار" الذي يعرض على القناة.

استند عبد العال في دعواه إلى مقطع من البرنامج كدليل على ادعاءاته، في المقابل، حضر محامي تامر أمين، الذي قدم دعوى فرعية ضد رضا عبد العال، مستندًا إلى منشور على فيسبوك اعتبره مسيئًا.