اليوم.. محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة نشر الفسق والفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية المنعقدة بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة نشر الفسق والفجور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه المحاكمة بعد إحالة جهات التحقيق المختصة للبلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهم نشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتشمل التهم الموجهة إليها نشر صور خادشة للحياء، وارتكاب فعل فاضح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى انتهاك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتمكنت البلوجر من توثيق تلك الأفعال من خلال حساباتها على "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، حيث نشرت مقاطع وصورًا شخصية تتجاوز المعايير الاجتماعية المقبولة، مستخدمة عبارات وتلميحات حسية.

كما تشمل التهم أيضًا إنشاء البلوجر حسابات إلكترونية تهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرائم الموجهة إليها، وفقًا لما جاء في التحقيقات.