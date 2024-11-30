قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا استهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية، وتنفيذ قصفا بالمدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث نفذ الاحتلال قصفا على منزلًا يعود لعائلة "كحيل" في حي الرمال بمدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف سقوط عددا من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرا بواسطة "روبوت مفخخ" في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما أعلن الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 7 شهداء وعدد من المصابين، بينما ما يزال 6 مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك باستخدام جميع أنواع أسلحة الحرب الحديثة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،070 آخرين، في حصيلة غير نهائية.