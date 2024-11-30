الدفاع المدني في غزة: انتشلنا جثامين 7 شهداء بعد استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة الرمال غرب غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 7 شهداء وعدد من المصابين، بينما ما يزال 6 مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن هناك نحو 10 شهداء جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرًا ضخمًا بواسطة "روبوت مفخخ" في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وجابت الآليات العسكرية شوارع مدينة الخليل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف عددا من المباني السكنية وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.