أورام المنيا يطلق مبادرة «ثلاثاء السعادة» لرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى

أطلق مركز أورام المنيا مبادرة ثلاثاء السعادة لرسم البسمة على وجوه أطفال الأورام بالمركز.

أوضح الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا أنه تم إطلاق مبادرة (ثلاثاء السعادة) لمرضى أطفال الأورام حيث يتم تنظيم إحتفالية أسبوعية للأطفال كل ثلاثاء يتم خلالها الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال الذين تتوافق ذكرى أعياد ميلادهم علي مدار الأسبوع في هذا اليوم.

أضاف مدير مركز أورام المنيا “ويتم تنظيم فقرات ترفيهية مختلفة ومتنوعة فنية وثقافية، وتنظيم احتفال خاص الثلاثاء الماضي لطفلة بمناسبة انتهاء فترة العلاج الكيماوى وتماثلها للشفاء إن شاء الله تعالى”.

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