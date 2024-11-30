فلسطين.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الرمال بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة "كحيل" في حي الرمال بمدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع.

وأفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد 10 فلسطينيين، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفجير "روبوت مفخخ" في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وجابت الآليات العسكرية شوارع مدينة الخليل.