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السبت 30 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا: الكشف الطبي على 8000 حالة بقافلة طبية مجانية بمركز مغاغة

قافلة مستقبل وطن
قافلة "مستقبل وطن" الطبية بمغاغة
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قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز مغاغة، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمكنت من الكشف على ٨٠٠٠ حالة  تخصصات: (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - المسالك - الأطفال - نساء- تنظيم أسرة - الجلدية - رمد الجراحة - القلب - المخ والأعصاب-   - معمل تحاليل- صيدلية).

كما شارك فيها مستشفى المغربي الدولي للعيون تم من خلالها توقيع الكشف الطبي للعيون والتحويل   لإجراء العمليات  اللازمة لطلبة المدارس   وتم تقديم العلاج بالمجان.

أقيمت القافلة تحت إشراف وحضور النائب محمد نشات العمدة أمين المحافظة، وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وعبد المحسن حته وطاهر فتح الباب  الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة، ود.محمد عبدالحكيم أمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة  والقيادات التنظيمية بأمانة مغاغة وهيئة مكتب الصحة وآلاف المواطنين.

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل. 

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

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