فلسطين.. زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائفها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، أطلقت قذائفها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن هناك نحو 10 شهداء جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيرًا ضخمًا بواسطة "روبوت مفخخ" في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وجابت الآليات العسكرية شوارع مدينة الخليل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بنسف عددا من المباني السكنية وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.