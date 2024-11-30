"رويترز": هناك مساعدات عسكرية روسية إضافية لدعم الجيش السوري في إحباط سيطرة الفصائل على حلب

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر عسكرية سورية، أن هناك مساعدات عسكرية روسية إضافية لدعم الجيش السوري في إحباط سيطرة الفصائل المسلحة على حلب.

كما أضافت "رويترز"، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، أن دمشق تتوقع وصول معدات عسكرية روسية جديدة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا خلال الـ 72 ساعة القادمة. وقال المصدر العسكري لرويترز، أن السلطات السورية أغلقت مطار حلب، وقامت بإلغاء جميع الرحلات الجوية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 200 مسلح بريفي ‎حلب وإدلب خلال الساعات الماضية، في إطار العملية المشتركة مع الجيش السوري.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الفصائل السورية المسلحة، أعلنت وصولها إلى قلعة حلب وسط المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة سيطرت على أكثر من نصف مدينة حلب خلال ساعات دون أي مقاومة.