"الدفاع الروسية": القضاء على أكثر من 200 مسلح بريفي حلب وإدلب خلال الساعات الماضية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 200 مسلح بريفي ‎حلب وإدلب خلال الساعات الماضية، في إطار العملية المشتركة مع الجيش السوري.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الفصائل السورية المسلحة، أعلنت وصولها إلى قلعة حلب وسط المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة سيطرت على أكثر من نصف مدينة حلب خلال ساعات دون أي مقاومة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت الفصائل المسلحة، إنها أطلقت سراح 100 أسير من سجن الأمن العسكري في مدينة حلب شمال سوريا.

كما أعلنت الفصائل المسلحة حظر التجوال في مدينة حلب حتى صباح السبت. وقال الجيش الروسي، أن قواته الجوية تقصف فصائل في سوريا شنوا هجوما كبيرا على حلب.