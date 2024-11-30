كالياري يعود للانتصارات بفوز صعب على فيرونا في الدوري الإيطالي

حقق فريق كالياري فوزًا ثمينًا على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب سردينيا أرينا، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة كالياري وفيرونا، قبل أن ينجح روبرتو بيكولي في خطف هدف الفوز لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 75، بتسديدة قوية سكنت شباك الضيوف، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

كالياري يحقق فوزًا غائبًا منذ أكثر من شهر

بهذا الفوز، عاد كالياري إلى الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي، بعدما غابت عنه في 5 مباريات متتالية بين هزيمة وتعادل.

بتلك النتيجة، ارتقى كالياري إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

بدأ كالياري مباراته ضد هيلاس فيرونا بالتشكيل التالي.

ألين شيري - جبرييل زابا - ييري مينا - سيباستيانو لوبيرتو - نادر زورتيا - رازفان مارين - أنطوان ماكومبو - توماسو أوجيللو - زيتو لوفومبو - جانليوكا لابادولا - روبيرتو بيتشولي.

أما فيرونا دخل اللقاء على النحو التالي.

لورينز مونتيبو - جاكشون تشاتشوا - دييجو كوبولا - جيانجياكومو مجناني - دوماجوي باراداريتش - سيردار - دانيل سيلفا - دايلون ليفرامينتو - توماش سوسلوف - داركو لازوفيتش - كاسبر تنجيشتيت.