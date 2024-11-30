عزيز الشافعي يعلق على حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت: «عسل حياتي» (فيديو)

نشر الملحن عزيز الشافعي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لايف للمطربة شيرين عبد الوهاب، من حفلها الليلة بدولة الكويت.

وعلق الملحن عزيز الشافعي على فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب "عسل حياتي لايف أول مره".

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير على المنشور، وأشاد الجمهور بعودة شيرين لنشاطها الفني، بعد أزماتها الأخيرة.

تألقت شيرين عبدالوهاب خلال حفلها بعدد كبير من أجمل أغانيها "اه يا ليل، صبري قليل، كتير بنعشق، اللي يقابل حبيبي"، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ووعدت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بعدد كبير من الحفلات والجولات الفنية خلال الفترة المقبلة، مع عودة للنشاط الفني والكثير من الأغاني الجديدة.