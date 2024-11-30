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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع العراقى: لن نسمح بتسلل أي مخرب إلى أراضينا وسنمنع تأثير الوضع في سوريا على أمننا

وزير الدفاع العراقى
وزير الدفاع العراقى ثابت محمد العباسي
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قال وزير الدفاع العراقى ثابت محمد العباسي، أن الجيش لن يسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرب إلى الأراضي العراقية،  وأعلن أن الجيش اتخذ إجراءات لمنع تأثير الوضع في سوريا على الأمن العراقي.

وأضاف العباسي: "أن جيشنا الباسل جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر، جنبًا الى جنب مع بقية أبطالنا في القوات الأمنية الأخرى".
وتابع خلال بيانه: "ساهرون ليلًا ونهارًا لحماية أمن العراق، ولن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرّب الى أرض بلدنا الحبيب".

ومنذ قليل، أفادت "سكاي نيوز" عربية، أن الفصائل السورية المسلحة، أعلنت وصولها إلى قلعة حلب وسط المدينة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة سيطرت على أكثر من نصف مدينة حلب خلال ساعات دون أي مقاومة.

وزير الدفاع العراقي حماية أمن العراق منع تسلل أي مخرب