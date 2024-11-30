ختام فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.. صور

اختتمت، أمس الجمعة، فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في دورته الأولى، والتي انطلقت خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض محافظة الفيوم، يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة.

شارك في فعاليات الحفل الختامي، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وشيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور معتز عبد الفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة بشرى، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، ومنتجة السينما التونسية درة بوشوشة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة.

بدأت فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بالسلام الوطني، ثم تكريم الأفلام الفائزة بالمهرجان، والتي شملت جوائز المسابقة الدولية للفیلم الطويل، والتي تضمنت: جائزة أحسن فیلم "الثلث الخالي" من المغرب من إخراج فوزي بنسعیدي، وجائزة أحسن سیناریو للكاتبة لویزا ألیا بلامري، عن فیلم "میاو" من فرنسا، وجائزة أحسن إخراج للمخرج فوزي بنسعیدي عن فیلم "الثلث الخالي" من المغرب الشقيقة، وجائزة أحسن ممثل مناصفة للممثلین: فھد بنشمسي، وعبدالھادي الطالبي عن فیلم "الثلث الخالي" من المغرب، وجائزة لجنة التحكیم الخاصة، لفیلم "كارون الأھواز" من إیران، إخراج حبیب باوي سعید، وكذا تنويه خاص من لجنة التحكیم للفیلم السعودي "طریق الوادي" من إخراج خالد فھد.

كما شملت التكريمات، جوائز المسابقة الدولیة للفیلم القصیر، والتي تضمنت جائزة أفضل فیلم روائي قصیر لفيلم "الحرش" "the woodland" من الأردن، إخراج فراس الطيبة، وجائزة لجنة التحكیم الخاصة للفیلم الروائي القصیر "تریاق" من السعودية "Antidote" إخراج حسن سعید، وجائزة أفضل فیلم تسجیلي قصیر لفیلم العشرين من مصر، إخراج عبدالفتاح فرج، وجائزة لجنة التحكیم الخاصة للفیلم التسجیلي القصیر "رجفة" من المغرب إخراج نیكولا جاكیت.

كما شملت التكريمات أيضًا، جوائز مسابقة أفلام الطلبة، والتي تضمنت جائزة أفضل فیلم وفاز بها فیلم "ababwa" "أرض الخیال" من مصر، من إخراج زیاد أشرف، وجائزة لجنة التحكیم الخاصة لأفلام الطلبة فیلم "فالس الأحلام" من مصر، إخراج لیلى رزق، وكذا تنويه خاص من لجنة التحكیم لفیلم "بیكونیا" من مصر إخراج روضة طه دراز، وفیلم "كوتارد" من مصر، إخراج أیمن السنبختي.

كما تضمنت التكريمات، جائزة مالیة مقدمة من مركز الناطور للدراسات والأبحاث لمجموعة الأفلام الفلسطینیة "من المسافة صفر"، كما تم تكريم الفنانين التشكيليين الذين قدموا إبداعاتهم طوال فترة المهرجان، من مصر ومختلف دول العالم.

ويعد مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، حدث ثقافي غير مسبوق على أرض الفيوم، شاركت فيه 16 دولة عربية وأجنبية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في مزيج وتنوع ثقافي فريد، يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع محافظة الفيوم على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، فضلًا عن الترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية والتراث الطبيعي، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن إدارة المهرجان قد استقبلت 150 فيلمًا من مختلف دول العالم، وتم اختيار 55 فيلمًا تم عرضها خلال فعاليات المهرجان، وتم تقسيم الأفلام المختارة إلى 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، و20 فيلمًا للطلبة.

وتشكلت إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا، والفنان أحمد مجدي مستشارًا فنيًا، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.

inbound505198170909852327

inbound1827309557069326826

inbound6849345971936386757

inbound5649621095519887700

inbound7983212880359654121

inbound8656664440777783103