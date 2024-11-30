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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مايوركا يزيد من أوجاع فالنسيا في الدوري الإسباني

مباراة مايوركا ضد
مباراة مايوركا ضد فالنسيا
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تمكن فريق ريال مايوركا من تحقيق فوز مثير على حساب ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب سون مويكس، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

بدأ فالنسيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق لويس ريوخا الذي ترجم ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة 32، ليهدي فريقه التقدم.

مايوركا يقلب الطاولة على فالنسيا

ولكن مايوركا رفض أن ينتهي الشوط الأول متأخرًا في النتيجة، حيث سجل سايل لارين هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، حيث وجه كرة عرضية إلى شباك الخفافيش.

وفي الشوط الثاني، استمر الفريقان في تبادل الهجمات، قبل أن يتمكن البديل أبدون براتس من تسجيل هدف الفوز لريال مايوركا في الدقيقة 81، بعد مشاركته في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، ازدادت معاناة وأوجاع فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث بات قريبًا من منطقة الهبوط، بالرغم أن لديه مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد.

وبتلك النتيجة، ارتقى ريال مايوركا إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما تراجع فالنسيا إلى المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

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