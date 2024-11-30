زعيم كوريا الشمالية: سندعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وأراضيها

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن الجيش الكوري الشمالي سيدعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

كما أضاف كيم جونغ أون، أن أي هجوم على الأراضي الروسية، سواء من أوكرانيا أو غيرها، يمنح روسيا الحق في الدفاع عن النفس.

وأمس الجمعة، وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إلى كوريا الشمالية لعقد اجتماعات مع القيادة العسكرية والسياسية في بيونغ يانغ.

وقال وزير الدفاع الروسي، خلال الاجتماع، إن العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية تتوسع بشكل نشط في كل المجالات، بما فيها التعاون العسكري،وأنه مقتنع أن هذه المحادثات في بيونغ يانغ ستعزز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية في مجال الدفاع.