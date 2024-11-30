أشرف عبد الباقي: الناس كلها صدقت فيلم «مين يصدق».. وسعيد بردود الفعل

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بردود فعل الجماهير، على فيلم "مين يصدق"، للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشورًا يعرب فيه عن سعادته بردود أفعال الجماهير عن الفيلم.

منشور الفنان أشرف عبد الباقي

وقال الفنان أشرف عبد الباقي فى منشوره: "الناس كلها صدقت، سعيد بردود فعل الجمهور على الفيلم، شكرًا لحضراتكم واستنونا في باقي السينمات، مين يصدق".

تم عرض فيلم مين يصدق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٥، ولاقى قبول وإشادة من الحضور.

الفيلم بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبد الباقي، شريف منير، عارفة عبدالرسول، أحمد رزق، سليمان عيد، والإخراج زينة عبد الباقي.