برايتون يهدد وصافة مانشستر سيتي بالتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريقَي برايتون وساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب أميكس، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون على ساوثهامبتون في الشوط الأول، بعدما خطف هدف الأسبقية في الدقيقة 29 عن طريق الياباني كاورو ميتوما، الذي استغل عرضية متقنة من زميله طارق لامبتي ليسدد رأسية رائعة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها.

مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون

وفي الشوط الثاني، لم يستسلم فريق ساوثهامبتون، وواصل الضغط بحثًا عن التعادل، الذي تحقق له في الدقيقة 59 عن طريق فلين داونز، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها بنجاح في شباك برايتون.

وبهذا التعادل، يهدد برايتون مركز الوصافة الذي يحتله مانشستر سيتي، الذي بدوره يخوض مواجهة صعبة أمام ليفربول يوم الأحد في نفس الجولة.

وبتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية، فيما ظل ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط، وبات مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.