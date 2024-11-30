جوستافو جوتييريز مؤسس «لاهوت التحرير».. وجه أمريكا اللاتينية الثوري

عندما يذكر اسم حركة لاهوت التحرير يتبادر إلى الذهن اسم جوستافو جوتييريز، الكاهن البيروفي الذي أسس تلك الحركة التى قامت بدور نشط فى مكافحة الفقر والظلم فى أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين؛ هذا الرجل الذى ولد فى ليما وتوفى فى أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا؛ من الرواد الداعين لدور للكنيسة الكاثوليكية في مواجهة الأزمات المجتمعية، رغم اعتقاد بعض النقاد بأن دعوته تحمل طابعًا ماركسيًا.

وعندما يسأل شخص ما بعد ٣٠ عامًا عمن أثر بشكل كبير فى اللاهوت المسيحى فى النصف الثاني من القرن العشرين، فمن المؤكد أن اسمه سيُذكر: البيروفى جوستافو جوتييريز، أبو لاهوت التحرير. لقد أخذ على محمل الجد الحاجة الماسة للشعب البيروفي، مما جعله أهم لاهوتى فى أمريكا اللاتينية فى القرن العشرين.

يستند لاهوت التحرير إلى الإيمان بضرورة تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية شاملة لجميع البشر، مما يتطلب التصدي للظلم والقمع والتمييز، والانتصار لحقوق الفقراء والمضطهدين والمهمشين.

يسعى هذا التيار إلى بناء أخوّة إنسانية قائمة على الإيمان المشترك، ويقدم قراءة جديدة للنصوص الدينية المسيحية، تهدف إلى خدمة المستضعفين والمحتاجين ودعمهم نحو التحرر الاجتماعي الذاتي ومواجهة الظلم.

وتعتبر هذه الرؤية لاهوت التحرير بمثابة "حقيقة إيمانية" تحث الكنيسة على التقدم والقيام بدورها الاجتماعي، مما يجعل من التاريخ مقياسًا واقعيًا يمكن من خلاله تقييم مدى تجسّد هذا الإيمان فى الواقع.

كما يعزز هذا المفهوم فكرة أن الإيمان لا يجب أن يكون مجرد عقيدة نظرية، بل يجب أن يتحول إلى فعل ملموس يسعى إلى التغيير الاجتماعى وتحقيق العدالة.

بهذا الشكل، يصبح لاهوت التحرير دعوة للعمل من أجل عالم أكثر عدالة، حيث يُعتبر الدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين واجبًا دينيًا وأخلاقيًا.

خطاب محوري

تبنى لاهوت التحرير خطابًا يسعى إلى تفكيك العلاقة التقليدية بين مؤسسات الحكم والسلطة الدينية، التى غالبًا ما تُستخدم لتكريس أوضاع سياسية واقتصادية غير عادلة. يعود هذا الاتجاه إلى لحظة تاريخية محورية عندما أعلن الإمبراطور قسطنطين تعميده.

وعبر عن رؤيته لهيمنة المسيحية على العالم بعد أفول الوثنية. سعى قسطنطين إلى أن يكون هو من يقود هذا التغيير بدلًا من أن يُترك لغيره، ونتيجة لذلك، قام بتطوير العلاقة بين المؤسسة الكنسية والدولة، مما حول الكنيسة فى النهاية إلى أداة تابعة للسلطة الإمبراطورية.

هذه الديناميكية بين الدين والسياسة تعكس صراعًا طويل الأمد حول كيفية استخدام الدين كوسيلة للسيطرة، مما أدى إلى ظهور أفكار لاهوت التحرير التى تدعو إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بعيدًا عن استغلال الدين لأغراض السلطة.

وتأثرت خدمة جوتييريز بشدة بالظلم الاجتماعى الذى شهدته بلاده، حيث كان ٢٪ فقط من السكان يمتلكون ٩٠٪ من الأراضي، بينما كان المزارعون يحصلون على أجور ضئيلة ويعملون فى ظروف قاسية. بعد محاولة انقلابية فى عام ١٩٦٨ لإصلاح هذا النظام، ترك العديد من الفلاحين مزارعهم وانتقلوا إلى مستوطنات فقيرة.

نشأة لاهوت التحرير

تعود أصول حركة لاهوت التحرير إلى المؤتمر الثانى لأساقفة أمريكا اللاتينية، الذى عُقد فى ميديلين، كولومبيا، عام ١٩٦٨. خلال هذا المؤتمر، أصدر الأساقفة وثيقة أكدت على حقوق الفقراء ونددت باستغلال الدول الصناعية للدول النامية. يُعتبر كتاب "لاهوت التحرير"، الذى كتبه الأب جوستافو جوتييريز فى عام ١٩٧١، النص الأساسى للحركة.

جوتييريز، الذى درس الطب والأدب فى بيرو والفلسفة واللاهوت فى أوروبا، انتقد الفجوة بين الكنيسة واحتياجات الفقراء؛ مشيرًا إلى أن أسئلة الكنيسة غالبًا ما كانت بعيدة عن هموم المجتمع. كانت تعاليمه متجذرة فى الكتاب المقدس، وأكد أن تركيزه على العدالة الاجتماعية ليس ثوريًا بل إنسانى وعائلي.

يرى جوتييريز أنّ البداية الفعليّة للاهوت التحرير كانت خلال انعقاد المؤتمر العامّ الثانى لأسقفيّات أمريكا اللاتينيّة سنة ١٩٦٨، حيث قُدِّمتْ ١٦ وثيقةً تعالج موضوعاتِ العدل والسلام والتعليم والشباب والفقر والمشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة، ثم تتالت المؤتمراتُ والندوات والوثائقُ الصادرةُ عنها، أو الصادرةُ بصورة منفصلة، ممّا تناول أمورًا أوضح وأعمق.

وفى عام ١٩٧١، نشر جوتييريز كتابه "لاهوت التحرير: التاريخ والسياسة والخلاص"، حيث حدد ثلاثة أبعاد أساسية للتحرير: معالجة الأسباب المباشرة للفقر والظلم، تمكين الفقراء والمهمشين، واستعادة العلاقات مع الله والآخرين. استخدم جوتييريز ومفكرون آخرون مثل روبيم ألفيش هذا المصطلح بناءً على أعمال مجمع الفاتيكان الثاني.

تحت قيادة جوتييريز، ودعمًا من قادة آخرين مثل القس البرازيلى خوسيه كومبلين ورئيس الأساقفة أوسكار روميرو وعالم اللاهوت ليوناردو بوف، اكتسبت حركة لاهوت التحرير زخمًا خلال السبعينيات.

ومع ذلك، تعرض علماء اللاهوت للانتقادات، سواء من داخل الكنيسة أو من خارجها، بسبب تركيزهم على النضال السياسى ضد الظلم الاجتماعي، حيث وُصفوا أحيانًا بأنهم مروجون للماركسية.

وكان هناك تقارب بين التربوى البرازيلى الأشهر باولو فريرى وجوستافو جوتييريز، وتم نفى باولو فريرى من قبل الديكتاتورية العسكرية البرازيلية. تم وضع جوستافو جوتييريز تحت الشك وإخضاعه لعملية عقائدية، وأدان مجمع عقيدة الإيمان، الهيئة الفاتيكانية المسئولة عن ضمان الحفاظ على وديعة الإيمان، لاهوت التحرير.

وأعلن باولو فريرى دائمًا أنه مسيحي وعمل لمدة عقد تقريبًا فى مجلس الكنائس العالمى ومقره جنيف فى المشاريع التعليمية فى أفريقيا. قال: "أنا لست لاهوتيًا، بل شخصًا مفتونًا باللاهوت، الذى ميز العديد من جوانب تعليمي".

لقد كان مهندس جسور الحوار والتعاون بين كلا التخصصين. دافع عن لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية، والذى قارنه مع لاهوت التنمية السائد فى أوروبا، ولكن مع عدم وجود أى وجود له تقريبًا فى أمريكا اللاتينية.

كان لديه قناعة بأن العالم الثالث يمكن أن يصبح مصدرًا ملهمًا للنهضة اللاهوتية، وقد حدث ذلك. شكك كلا التخصصين فى الحياد ودافعا عن آثاره السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تنتقد الرأسمالية وتؤيد الاشتراكية.

جهود إبداعية

أدرك جوستافو جوتييريز أن أصول التدريس التى اتبعها فريرى كانت "واحدة من أكثر الجهود إبداعًا وإثمارًا التى تم بذلها فى أمريكا اللاتينية" وافترضها كمنهجية فى طريقته الجديدة فى ممارسة اللاهوت.

لأنه يسمح بانتقال «وعى ساذج لا يسبب الإشكال، يبالغ فى تقدير الزمن الماضي، يميل إلى إساءة استخدام التفسيرات الخرافية، ويسعى إلى خلق وعى نقدي، يعمق المشاكل، منفتح على الجديد، يستبدل التفسيرات السحرية بأسباب حقيقية و"إنه يميل إلى الحوار."

كلاهما يشتركان فى نفس عملية رفع الوعي: من الوعى اللازم والسلبى إلى الوعى النشط، ومن الوعى الساذج إلى الوعى النقدي، ومن الوعى النشط والنقدى إلى الوعى التحويلى والثورى.

خلافات مع الفاتيكان

وتبنى العديد من الناس فى موطنه أمريكا اللاتينية نظرياته التقدمية، ولكنها قوبلت أيضًا بالمعارضة وحتى الازدراء من قبل أصوات أكثر محافظة داخل الكنيسة.

وقد تعرض لانتقادات لاذعة من الكاردينال جوزيف راتزينجر، الذى أصبح فيما بعد البابا بنديكتوس السادس عشر، حيث أبدى الكاردينال خشيته من أن تؤدى "الأفكار الماركسية" فى لاهوت التحرير إلى تعزيز التمرد والانقسام، حتى أنه وصفها بأنها "تهديد أساسى لإيمان الكنيسة".

تحسنت العلاقات بين الفاتيكان والأب جوتييريز إلى حد ما بعد أن أصبح مواطنه من أمريكا اللاتينية، خورخى ماريو بيرجوليو، بابا الفاتيكان.

وأعطى جوستافو جوتييريز صوتًا لجيل كامل من علماء الدين فى أمريكا اللاتينية الذين يتصارعون مع قضايا العنف والظلم وعدم المساواة فى سياق الحرب الباردة.

وفى كتابه "تفسير الرجاء"، يتذكر كيف حارب الرأى السائد بين العديد من المؤمنين فى ذلك الوقت بأننا "ولدنا لنعاني"، و"لم يولد أحد ليعاني، بل ليعيش سعيدًا"، هكذا كتب "الفقر من صنع البشر؛ نحن من صنع هذه الظروف".

يصفه أبناء رعيته بأنه "رجل متواضع يتمتع بقدرة كبيرة على تكوين صداقات"، حيث جمع بين عمله كعالم لاهوتى ومحاضر فى الجامعات المرموقة وعمله ككاهن، حيث كان يرأس حفلات الزفاف ويقيم الخلوات الروحية.

أبعاد سياسية واجتماعية

تأثر لاهوت التحرير بالماركسية ساهم فى إضفاء بُعد سياسى واجتماعى على الرسالة المسيحية، حيث دعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء، مع التركيز على أهمية العمل الجماعى كوسيلة للتغيير الاجتماعي.

وفى التسعينيات، بدأ الفاتيكان تحت قيادة البابا يوحنا بولس الثانى فرض قيود على حركة لاهوت التحرير، بينما تحسنت العلاقات مع الحركة فى القرن الحادى والعشرين تحت قيادة البابا فرانسيس، الذى أشاد بمبادئ جوتييريز ودعا إلى "كنيسة فقيرة للفقراء" فى عام ٢٠١٨، بعث البابا رسالة تهنئة إلى جوتييريز فى عيد ميلاده التسعين، معبرًا عن تقديره لإسهاماته.

وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت إلى لاهوت التحرير من قبل الفاتيكان، حيث اعتبر تأثيره ماركسيًا وقلل من مكانة المسيح كمخلص، لم يحصل جوتييريز على موافقة الكنيسة. تعرض دعاته للملاحقة والتشكيك، وطلب البابا بولس الثانى عشر من الكهنة التركيز على العمل الرعوى بدلًا من السياسة.

ومن المفارقات هنا أنه فى حين كان لاهوت التحرير فى تراجع، كان وصول البابا فرانسيس إلى الكرسى البابوى إيذانًا بتجدد التسامح، بل وحتى الشرعية. لقد تأثر بيرجوليو بلاهوت الشعب فى الأرجنتين، الذى يتميز برفضه للماركسية.

ولكن تأثيرات لاهوت التحرير واضحة أيضًا فى انتقاد البابا فرانسيس للاقتصاد القاتل والنظام القائم فقط على تعظيم الربح. وعلى نحو مماثل، عندما خاطب فرانسيس الحركات الشعبية فى عام ٢٠١٤، قال: "لم يعد الفقراء ينتظرون (بل) يريدون أن يكونوا أبطالًا".

ووجه آباء لاهوت التحرير نقدًا لاذعًا للرأسمالية، حيث ربطوا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى بلدانهم بالسياسات التى اتبعتها الحكومات آنذاك. انتقدوا التهميش الاجتماعى والمعاناة التى تعانى منها الطبقات الأكثر فقرًا؛ مشددين على الدور الذى تلعبه الكنيسة فى دعم النظام الرأسمالى القائم.

من أمريكا اللاتنية إلى أفريقيا

من أبرز منظّرى لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينيّة، ثم فى أفريقيا وآسيا وغيرها، منذ ستينيّات القرن العشرين، كلٌّ من: جوستافو جوتييريز ميرينو (Gustavo Gutiérrez Merino) من البيرو، وروبيم ألفاس (Rubem Alve) وهوغو آسمان وكارلوس ميستراس (Mestres) وليوناردو وكلودوفيس بوف (Boff) من البرازيل.

وجون سوبرينو وإينياسيو إيلاكوريا من السلفادور، وسغوندو غاليليا ورونالدو مونوز (Munoz) وبابلو ريتشارد من التشيلي، وخوسيه ميغيز بونينو (José Mguez Bonino) وخوان كارلوس سكانونى (Scannone) من الأرجنتين، وإنريك دوسيل (Dussel) من المكسيك.

وخوان لويس سغوندو من الأوروغواي، وماناس بوثيليزى وديزموند توتو وستيف بيكو (الذى مات تحت التعذيب فداءً لقضيّته) من جنوب أفريقيا، وك. ديكسون من غانا، وإلوارد شورتر من أوغندة، وإينغيلبرت مفنغ من الكاميرون، وميرسى أمبا إودييو (Oduyoye) من نيجيريا، وجون مبيتى من أوغندا، وكازو كيتامورى وكوزوكى كوياما من اليابان.

ولكن يُعتبر الأب كاميلو توريس من أبرز رموز تيار لاهوت التحرير، حيث أعاد صياغة مفهوم الحب المسيحى ليصبح عملية اجتماعية تتضمن الزهد، التضحية، والتعاطف مع الضعفاء والفقراء حيث أسس "دار الشبيبة" كمركز يهدف إلى تمكين الشباب المسيحيين من الانخراط فى الخدمة الاجتماعية فى الأحياء الفقيرة وتعليمهم مبادئ لاهوت التحرير.

يُعرف كاميلو بكونه إنسانيًا ورائدًا فى لاهوت التحرير، وكان أحد مؤسسى أول كلية لعلم الاجتماع فى أمريكا اللاتينية فى جامعة كولومبيا الوطنية. وفى عام ١٩٦٥ انضم إلى جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة.

وتعكس أفكار توريس الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتحرر، مما يجعله أيقونة ملهمة للعديد من الحركات التى تسعى إلى التغيير فى سياقات مشابهة.

كما يُعتبر أوسكار روميرو، كبير أساقفة السلفادور، من أهم رموز حركة لاهوت التحرير، حيث عارض بشجاعة سياسات نظام الجنرال كارلوس هومبرتو العسكري. اغتيل روميرو فى عام ١٩٨٠ أثناء إلقائه عظة فى كنيسة صغيرة، تاركًا وراءه إرثًا قويًا من النضال من أجل العدالة الاجتماعية.

وفى فبراير من عام ١٩٨٠ وقبل اغتياله بشهر واحد تقريبًا، أرسل روميرو رسالة للرئيس الأمريكى جيمى كارتر دعاه فيها إلى أن توقف بلده المساعدات العسكرية لنظام كارلوس، وقال له فيها: "لقد سئمنا الأسلحة والرصاص".

تجعل هذه التجارب روميرو رمزًا للنضال من أجل الحقوق الإنسانية والعدالة، وتؤكد على أهمية دور الدين فى تعزيز التغيير الاجتماعي.

قيادة التحرير

لا يمكن إنكار وجود لاهوت التحرير فى التضاريس الاجتماعية والسياسية للعمل الجماعي، ولا مساهماته فى تشكيل الحركات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن كل من هذه التفسيرات أخفت تناقضاتها وتبين أنها أحادية الجانب للغاية.

لقد كان لـ"لاهوت التحرير" تأثير كبير فى مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية. ففى البرازيل، كان جزء كبير من المناضلين فى حركة العمال بلا أرض ـ فضلًا عن حركة العمال الجديدة التى نشأت فى أواخر ثمانينيات القرن العشرين فى عهد لولا ـ من أتباع المسيحية التحريرية.

وفى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ـ باستثناء الأرجنتين ـ عارضت الكنيسة أيضًا الأنظمة الدكتاتورية، متأثرة إلى حد كبير بلاهوت التحرير.

وقامت هذه الجهات الفاعلة بتعبئة موارد المؤسسة لصالح التزامها الاجتماعي. ومع ذلك، أظهر المؤلف نفسه أن الأغلبية كانوا من رجال الدين (الكهنة و/أو المتدينين)، الذين عملوا كمستشارين للجان الكنسية رفيعة المستوى، وارتبط اسمها بحدث عام كبير (المجمع الفاتيكانى الثانى والمؤتمر الأسقفى لأمريكا اللاتينية). Medelln))، وأنهم درسوا فى أوروبا، ٢ لكنهم لم يستخلصوا أى نتائج من ملاحظاتهم الخاصة.

فى المقابل؛ سعت أجهزة الفاتيكان والاستخبارات الدولية إلى احتواء أى تحركات قد تهدد استقرار الأنظمة القائمة. وواجه بعض القساوسة واللاهوتيين اتهامات بالارتباط بالماركسية، خاصةً أن بعضهم طرح مقاربات جريئة تتناول الظلم الاجتماعي.

لم يستطع حكم الجنرال كارلوس تحمل أوسكار روميرو طويلًا، فاغتالته ميليشياته وهو يؤدى صلاة القداس فى كنيسة صغيرة تابعة لمستشفى السرطان فى الرابع والعشرين من مارس من عام ١٩٨٠.

ورغم تحقيق الأمم المتحدة، لم تُدان أى جهة فى الجريمة. تم اعتبار روميروس شهيدًا من قبل البابا فرانسيس فى عام ٢٠١٥، وأصبح قديسًا فى عام ٢٠١٨.

وكان لاهوت التحرير حذرًا جدًا فى مواجهة اللجوء إلى العنف. وكثيرًا ما تم تشبيهه بالقبول المسيحى للعنف الثوري: وتفسر ذلك جزئيًا الشخصية الأسطورية لكاميلو توريس، الكاهن الكولومبى الذى انضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني، الذى مات وهو يقاتل ضمن صفوفه فى عام ١٩٦٦ لكن لاهوت التحرير، الذى ظهر بعد مغامرة الكاهن الكولومبي، استمر فى مسارات أخرى.

هناك تناقض مثير للاهتمام بين المصير المأساوى لكاميلو توريس والحياة الطويلة لجوستافو جوتيريز، الذى كان رفيقه فى الجامعة الكاثوليكية فى لوفان فى الخمسينيات، وحياة معظم لاهوتيى التحرير.

وفى كثير من الحالات، تم اعتماد موقف غامض يتمثل فى "مرافقة" النضالات الشعبية والابتعاد عن الوسائل المسلحة.

فى مقابلة، أخبرنا عالم اللاهوت التشيلي، بابلو ريتشارد، كيف وكان أوسكار أرنولفو روميرو قد استشاره، قبل وقت قصير من وفاته، لأن بعض الكهنة المتطرفين كانوا يناقشون بدائل الكفاح المسلح أو خيار وسيط لمرافقة النضالات الشعبية.

ضحايا العنف السياسي، كما فى الحالة القصوى المتمثلة فى مقتل اليسوعيين فى جامعة أمريكا الوسطى فى سان سلفادور فى ١٦ نوفمبر ١٩٨٩، وفى السابق مقتل أسقف العاصمة السلفادورية، أوسكار أرنولفو روميرو، فى نوفمبر.

وفى ٢٤ مارس ١٩٨٠، استفادت نخب لاهوت التحرير أيضًا من حماية الكنيسة الكاثوليكية والتضامن الدولي.كان هذا العنف غير متكافئ وأثر بشكل أكبر على المسلحين المجهولين والقطاعات الاجتماعية المعبأة.

على الرغم من أن لاهوت التحرير كان محددًا بشكل مفرط من خلال سياق العنف الاجتماعى والسياسي، إلا أن موقعه فى هذا السياق كان أكثر تناقضًا مما يُعتقد فى كثير من الأحيان.

مع انتصار الثورة الساندينية فى نيكاراغوا عام ١٩٧٩، تولى أربعة كهنة من دعاة لاهوت التحرير مناصب فى الحكومة الجديدة، وكان من بينهم إرنستو كاردينال الذى عُرف بصورة له وهو يتلقى توبيخًا من البابا يوحنا بولس الثاني.

عُرفت حبرية البابا البولندى بمحاربته للشيوعية وللاهوت التحرير، الذى اعتبره تهديدًا أساسيًا للكنيسة.

إنهاء النزاعات المسلحة

لعب لاهوت التحرير دورا فى إنهاء النزاع المسلح فى غواتيمالا فى منطقة أمريكا اللاتينية بأنه أحد أعنف الصراعات فى القرن العشرين، والتى شهدت حرب أهلية جرت بين ١٩٦٠ و١٩٩٦ بين الحكومة الغواتيمالية ومختلف الجماعات اليسارية المتمردة، التى كانت مدعومة بالأساس من المزارعين المنتمين لشعب المايا الأصلى وشعب اللادينو.

اتهمت القوات الحكومية بتنفيذ إبادة جماعية لشعب المايا فى غواتيمالا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين.

وفى غواتيمالا خلال الحرب الأهلية وممثلي لاهوت التحرير مثل الأب ريكاردو فالا ورفاقه الآخرين، كان لهم دورا فى دعم الثورة ضد الديكتاتورية العسكرية.