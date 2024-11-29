أستاذ أدب عبري: دولة الاحتلال قتلت 20 ألف طفل فلسطيني

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، إن دولة الاحتلال قتلت 20 ألف طفل فلسطيني في الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الغرب يُمارس نفاقًا تجاه ما يحدث من جرائم على يد دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف"أنور"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المعارضة تصف "نتنياهو" بالفساد، وتطالبه بترك الحكم، وإعداد مفاوضات وخروج الرهائن الإسرائليين على عدة دفعات، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إخراج عدد من الفلسطنيين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن مصر حذرت مبكرًا من ممارسات دولة الاحتلال في الضفة الغربية، لأن هذا من شانه أن يُفجر الموقف، ويؤثر على أمن المنطقة.