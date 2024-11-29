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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ أدب عبري عن إصدار أمر باعتقال نتنياهو: لأول مرة يحدث

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، إن محكمة الجنايات الدولية دورها في الأساس محاكمة من يُعارض الدول الغربية.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أمر لأول مرة يحدث ضد أحد الأشخاص المحسوبين على الغرب. 

وأوضح أن "نتنياهو" وقع في أكثر من خطأ يتمثل في إصدار فريق للدفاع عنه أمام المحكمة، وبذلك يكون الحكم حضوريًا، خلاف قيامه بتقليص دور القضاء المحلي، وهذا يُبرر دخول القضاء الدولي المُتمثل في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى إصداره بعض التصريحات التي تدينه.

الدكتور أحمد فؤاد أنور الإعلامي الدكتور فهمي بهجت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو