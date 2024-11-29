برلماني يكشف عن سبب مطالبته بحظر "التيك توك"

عقب النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، على مطالبته بحجب منصة التيك توك في مصر، قائلاً: "هدفي من المطالبة بحجب التيك توك هو دورهذه المنصة في تدمير الأجيال، ودورها في إفساد المجتمع المصري، وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة".

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للرقابة على الأموال التي تأتي عبر التيك توك، لأنه قد يكون بوابة لغسيل الأموال في مصر، واستخدام هذه الأموال للقيام ببعض الجرائم وخلافه.

وأوضح أن فرنسا والهند حجبت التيك توك بسبب خطورته على أمن المعلومات، خلاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحجبه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو صاحب إعطاء التراخيص لمثل هذه المنصات وفقًا للدستور والقانون المصري، لافتًا إلى ضرورة تدخل المجلس الأعلى للإعلام لحظر هذه المنصة.