جمال عقل: المحتوي الهابط على يوتيوب يُؤثر سلبًا على ثفافة المواطن

قال الكاتب الصحفي جمال عقل، إن المحتوى الذي يُقدم على اليوتيوب أو التيك توك لا يمكن وصفه بالمحتوى على الإطلاق، وما يحدث عبارة عن قيام البعض بالبحث عن "سبوبة" من خلال تقديم بعض الأشياء غير اللائقة من أجل تحقيق بعض المال.

وأضاف "عقل"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المحتوى الذي يُقدم على اليوتيوب والتيك توك محتوى هابط يؤثر سلبًا على ثقافة المواطن المصري، خاصة وأن البعض قد يقلد ما يشاهده على هذه المواقع.

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدًا في ظل التطور السريع الذي يحدث خلال الفترة الأخيرة، ولكن علينا الاستخدام الأفضل لهذه المواقع، مشيرًا إلى أن البحث عن التريند على مواقع التواصل الاجتماعي هدفه في المقام الأول البحث عن الشهرة، وبالتالي الحصول على قدر أكبر من المشاهدات لتحقيق أكبر قدر من المال.