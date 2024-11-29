كاتب صحفي: "التيك توك" يُساهم في تفكيك أخلاقيات المجتمع

قال الكاتب الصحفي جمال عقل، إن بعض الدول حجبت التيك توك، وتلجأ إلى غلق الحسابات الخاصة باليوتيوب عند تقديم محتوى هابط، أو إسقاطات جنسية.

وأضاف "عقل"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الفتاة التي تُقدم إيحاءات وإثارة الغرائز من الضروري أن يُطبق عليها قانون الأداب العامة، مشددًا على ضرورة معاقبة هؤلاء الفتيات بصورة مباشرة، بدون الحاجة لتقديم بلاغ من أحد المحامين.

وأوضح أن التيك توك للأسف وصل الأرياف والقرى والنجوع، وهذا يرجع إلى حصول البعض على دعم بأموال كبيرة، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في تفكيك أخلاقيات المجتمع.