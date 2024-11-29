أستاذ أدب عبري: زوجة نتنياهو تُشارك في الحكم

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، إن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تُشارك في حكم دولة الاحتلال، وتشارك في تعيين بعض الوزراء رغم انها ليست مُنتخبة، وكذلك نجله يتدخل ضد المعارضين.

وأضاف "أنور"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نجل "نتنياهو" رغم كونه جنديًا احيتاطيًا إلا أنه لم يُشارك في حرب غزة أو لبنان، ويتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة حكومة دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن هناك انتقادًا كبيرًا من قبل المعارضة لنتنياهو وأسرته.

ولفت إلى أن "نتنياهو" يُعاني من الكثير من الأزمات والمشاكل الداخلية، ولذلك عمل على تقليص سلطات القضاء الذي يُعد الرقيب الوحيد على حكومة دولة الاحتلال.