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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ أدب عبري: توجد شبهة فساد مالي ملتصقة بنتنياهو

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، إن هناك رقابة صارمة على الأخبار في دولة الاحتلال، وهذه الرقابة موجودة ومرفوضة بصورة كبيرة على التسريبات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف"أنور"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن "نتنياهو" يُعاني من فساد مالي مُتمثل في الحصول على رشوة، بالإضافة إلى إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب مقابل الحصول على منتجع سياحي فاخر جدًا.

ولفت إلى أن "نتنياهو" وزوجته ونجله متورطين في الكثير من قضايا الفساد المالي، خلاف إصداره صحيفة مجانية لضرب صحيفة "يداعوت احرانوت" ومعاريف، لأن هذه الصحف تنتقده، وبالتالي سيلجأ المواطن الإسرائيلي للحصول على الصحف المجانية بدلاً من شراء الصحف المعروفة.

الدكتور أحمد فؤاد أنور دولة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلامي الدكتور فهمي بهجت