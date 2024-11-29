تحالف الأحزاب المصرية يؤكد دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني

أكد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه 42 حزبًا سياسيًا، دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، أمام الانتهاكات والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من دول العالم، دون رادع، مؤكدًا الدعم المطلق في تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأصدر المركز الإعلامي لتحالف الأحزاب المصرية، بيانًا، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يقع في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، يؤكد فيه اتساقه مع دعوات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى حتمية معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، فإن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها تحيي صمود الشعب الفلسطيني الباسل أمام سلسلة الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي نرى فيه صمتًا مخزيًا من القوى الدولية الكبرى، دونم رادع للاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم حرب، تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لردع بنيامين نتنياهو وقواته التي تعيث في الأرض فسادًا.

وقال النائب تيسير مطر، إننا وأمام هذه الموجة من الجرائم المتتالية، نُعيد التذكير والمطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية، هذا الاحتلال لأرض، هو الأطول في التاريخ، والأزمة الممتدة عبر عقود دونما وضع حل جذري لها، ومن ثم بات ضروريًا تكاتف القوى الدولية لاستئصال هذه الأزمة، معربًا عن أسفه وحزنه الشديدين بأن يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط حالة الصمت الدولية المريبة تلك أمام هذه الانتهاكات.

وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، مجددا، على ضرورة الاستماع لصوت العقل، بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا كذلك دعم الجهود المصرية في هذا الإطار، ولاسيما ونحن على أعتاب تنظيم مصر لمؤتمر وزاري دولي يستهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، في الثاني من ديسمبر المقبل بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.

وثمن رئيس حزب إرادة جيل، الجهود التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، عبر النداءات الدولية بضرورة إحلال السلام في المنطقة وخطورة اتساع رقعة الحرب وأثرها على مستقبل المنطقة والعالم، مؤكدًا دعم تحالف الأحزاب المصرية لكافة خطوات القيادة السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة.