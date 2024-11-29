رسميًا.. نيستلروي يتولى تدريب بطل الدوري الإنجليزي 2016

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميًا تعيين الهولندي رود فان نيستلروي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب المقال ستيف كوبر.

يتولى نيستلروي تدريب ليستر سيتي، بعد أيام من رحيله عن العمل مع نادي مانشستر يونايتد، حيث كان مساعدًا للمدير الفني إريك تين هاج، ثم تولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى تعاقد النادي مع البرتغالي روبن أموريم.

نيستلروي يقضي على الثعالب ثم يتولى تدريبهم

ومن المفارقة، فإن نيستلروي صاحب الـ48 عامًا، قاد مان يونايتد للفوز على الثعالب منذ أيام في مباراتين، أحدهما في كأس كاراباو بنتيجة 5-2، والثانية كانت في الجولة الـ11 من البريميرليج بنتيجة 3-0.

ورحب ليستر سيتي بأسطورة مانشستر يونايتد السابق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، مؤكدًا على توقيع عقد يمتد حتى عام 2027.

يعد ليستر سيتي أحد أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له التتويج بلقب البطولة في عام 2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاديو رانييري، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالتفوق على كبار البريميرليج.

ومن المقرر، أن يخوض رود فان نيستلروي أول مباراة له مديرًا فنيًا لفريق ليستر سيتي أمام وست هام يونايتد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كينج باور في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل ليستر سيتي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.